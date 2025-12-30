Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы подробности избиения таксистки в Дальнегорске

В избиении женщины-водителя принимала участие не только пассажирка такси, но и мужчина.

Источник: Аргументы и факты

Стали известны подробности избиения 26‑летней таксистки в Дальнегорске Приморского края, на которую напали пассажиры после конфликта из‑за оплаты поездки и загрязнённого салона автомобиля. Более подробную информацию о произошедшем привёл Telegram‑канал «Город В».

По данным популярного паблика, к припаркованной машине такси подошли пятеро детей, две женщины и мужчина. Взрослые, как сообщила сама таксистка, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина-водитель согласилась отвезти только одну из женщин с детьми, однако к моменту прибытия по адресу оплата за поездку так и не поступила, а дети в грязной обуви прыгали по сиденьям и разбрасывали по салону еду. После требования водительницы оплатить услугу и возместить расходы за уборку салона между женщинами началась ссора, которая переросла в драку: пассажирка схватила таксистку за волосы и буквально выдрала несколько клоков.

Следом к избиению подключился мужчина, приехавший на другом такси. Парочка повалила таксистку на землю и нанесли ей многочисленные удары по голове и телу, в результате чего врачи диагностировали у женщины перелом носа, сотрясение мозга, гематомы и травму шеи.

Ранее о проверке по этому инциденту информировал Telegram‑канал «Полиция Приморья». Полиция установила, что к инциденту причастна 21‑летняя ранее не судимая местная жительница. Пострадавшую направили на судебно‑медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью.