Опубликованы подробности избиения таксистки в Дальнегорске

Женщина-водитель согласилась отвезти только одну из женщин с детьми, однако к моменту прибытия по адресу оплата за поездку так и не поступила, а дети в грязной обуви прыгали по сиденьям и разбрасывали по салону еду. После требования водительницы оплатить услугу и возместить расходы за уборку салона между женщинами началась ссора, которая переросла в драку: пассажирка схватила таксистку за волосы и буквально выдрала несколько клоков.