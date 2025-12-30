Опубликованы подробности избиения таксистки в Дальнегорске

Стали известны подробности избиения 26‑летней таксистки в Дальнегорске Приморского края, на которую напали пассажиры после конфликта из‑за оплаты поездки и загрязнённого салона автомобиля. Более подробную информацию о произошедшем привёл Telegram‑канал «Город В».
По данным популярного паблика, к припаркованной машине такси подошли пятеро детей, две женщины и мужчина. Взрослые, как сообщила сама таксистка, находились в состоянии алкогольного опьянения.
Женщина-водитель согласилась отвезти только одну из женщин с детьми, однако к моменту прибытия по адресу оплата за поездку так и не поступила, а дети в грязной обуви прыгали по сиденьям и разбрасывали по салону еду. После требования водительницы оплатить услугу и возместить расходы за уборку салона между женщинами началась ссора, которая переросла в драку: пассажирка схватила таксистку за волосы и буквально выдрала несколько клоков.
Следом к избиению подключился мужчина, приехавший на другом такси. Парочка повалила таксистку на землю и нанесли ей многочисленные удары по голове и телу, в результате чего врачи диагностировали у женщины перелом носа, сотрясение мозга, гематомы и травму шеи.
Ранее о проверке по этому инциденту информировал Telegram‑канал «Полиция Приморья». Полиция установила, что к инциденту причастна 21‑летняя ранее не судимая местная жительница. Пострадавшую направили на судебно‑медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью.