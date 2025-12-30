Ричмонд
В Новосибирской области КамАЗ насмерть сбил пешехода

На федеральной трассе Р-256 грузовик КамАЗ сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Источник: Om1 Новосибирск

В Искитимском районе Новосибирской области вечером произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Авария случилась 29 декабря около 19:25 на 80-м километре федеральной трассы Р-256.

По предварительным данным, грузовик КамАЗ под управлением 44-летнего водителя двигался со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. В это время 46-летний мужчина переходил проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода. Водитель совершил наезд на пешехода.

«В результате автоаварии пешеход скончался», — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

На участке дороги работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.