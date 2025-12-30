В Новосибирской области КамАЗ насмерть сбил пешехода

По предварительным данным, грузовик КамАЗ под управлением 44-летнего водителя двигался со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. В это время 46-летний мужчина переходил проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода. Водитель совершил наезд на пешехода.