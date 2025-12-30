Ребёнок и мужчина пострадали на пожаре в Уссурийске

Всего за 29 декабря в Приморье был зафиксирован 21 пожар, сотрудники МЧС РФ привлекались к ликвидации 14 из них, в том числе к пожару в квартале исторической застройки в центре Владивостока. Теперь 11 погорельцам, проживавшим в объектах культурного наследия, требуется помощь мэрии и прокуратуры для решения жилищного вопроса, а всех остальных интересует вопрос правосудия: кто и какую ответственность понесёт за уничтожение архитектурной истории города, которую с таким трудом отбили от застройщиков.