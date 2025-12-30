Ричмонд
Ребёнок и мужчина пострадали на пожаре в Уссурийске

В селе Воздвиженка под Уссурийском в ночь на 30 декабря 2025 года сгорел частных жилой дом на улице Бадыгина, есть пострадавшие, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Когда пожарные прибыли на вызов, дом с мансардой был полностью охвачен пламенем на площади 140 квадратных метров.

С ожогами разной степени тяжести госпитализированы 10-летний мальчик и 58-летний мужчина. К расследованию пожара подключилась прокуратура. Ведомство не только помогает дознавателям МЧС установить причины возгорания, но и держит на контроле восстановление жилищных прав семьи. Предварительно установлено, что к пожару привело короткое замыкание электропроводки.

Накануне в Уссурийске ликвидировали пожары ещё в двух частных домовладениях — сгорели дома в Сапёрном проезде и на улице Воровского. В первом случае пока нет предварительных версий возникновения ЧП, во втором случае к пожару привела неисправность печки, которую растопили для обогрева.

Всего за 29 декабря в Приморье был зафиксирован 21 пожар, сотрудники МЧС РФ привлекались к ликвидации 14 из них, в том числе к пожару в квартале исторической застройки в центре Владивостока. Теперь 11 погорельцам, проживавшим в объектах культурного наследия, требуется помощь мэрии и прокуратуры для решения жилищного вопроса, а всех остальных интересует вопрос правосудия: кто и какую ответственность понесёт за уничтожение архитектурной истории города, которую с таким трудом отбили от застройщиков.