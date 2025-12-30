Боец раскрыл, как погода помогает громить Starlink на СВО

Дроны с тепловизорами особенно полезны в зимнюю погоду, так как способны обнаруживать и уничтожать Starlink.
Зимняя погода помогает российским военным находить и уничтожать терминалы Starlink на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил командир взвода БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Бильбо.
«Сейчас такая погода и время года, что большую роль сейчас играют дроны с тепловизионной камерой. Много тепла издает как человек, так и средства связи противника — это “Старлинки” (Starlink — ред.) и прочее-прочее», — рассказал Бильбо на видео Минобороны РФ. Его слова приводит РИА Новости. Он объяснил, что в это время года дроны с тепловизорами стали особенно полезны для поиска средств связи противника, в том числе спутниковых терминалов Starlink.
По его словам, при низких температурах техника и люди сильнее выделяются на тепловизоре. Это упрощает поиск точек связи и командных пунктов, где украинские военные используют спутниковые терминалы для доступа к интернету и управления подразделениями. Российские расчеты беспилотников получают координаты таких целей и передают их для последующего удара.
В военном ведомстве добавили, что операторы беспилотных систем группировки «Восток» работают не только по средствам связи, но и по вражеским дронам. На участке западнее Гуляйполя (Запорожье) их действия мешают противнику применять ударную беспилотную авиацию, в том числе тяжелые гексакоптеры типа «Баба Яга». Там российские военные с помощью БПЛА отслеживают маршруты полета, находят места запуска таких аппаратов и позиции расчетов. После этого по ним наносятся огневые удары.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на разведку НАТО сообщило, что в альянсе подозревают Россию в создании нового противоспутникового оружия. По их данным, оно якобы может поражать спутники системы Starlink и снижать преимущества Запада в космосе на фоне поддержки Украины. В то же время президент России Владимир Путин заявлял, что Москва против размещения оружия в космосе и выступает за его мирное использование.