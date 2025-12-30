Боец раскрыл, как погода помогает громить Starlink на СВО

«Сейчас такая погода и время года, что большую роль сейчас играют дроны с тепловизионной камерой. Много тепла издает как человек, так и средства связи противника — это “Старлинки” (Starlink — ред.) и прочее-прочее», — рассказал Бильбо на видео Минобороны РФ. Его слова приводит РИА Новости. Он объяснил, что в это время года дроны с тепловизорами стали особенно полезны для поиска средств связи противника, в том числе спутниковых терминалов Starlink.