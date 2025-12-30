Ричмонд
45 дел о терроризме и экстремизме завели за год в Приморье

Более 10 человек уже получили приговоры.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Приморском крае правоохранители завели 45 уголовных дел по фактам терроризма и экстремизма. Часть из них уже рассмотрена судами, по ряду дел вынесены приговоры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По данным антитеррористической комиссии региона, за год в крае выявили 35 преступлений террористической направленности. В суд направили 23 уголовных дела. Больше 10 человек осуждены по террористическим статьям, среди них есть иностранец. Еще шесть человек привлекли к уголовной ответственности за работу по заданиям украинских спецслужб.

Также в Приморье выявили 27 преступлений экстремистской направленности. В суд направили 22 дела, по результатам их рассмотрения осуждены 24 человека.

Кроме того, в чат-бот антитеррористической комиссии Приморского края «Опер пишет» за год поступило около 4,3 тысячи обращений. Все сообщения проверялись правоохранительными органами.