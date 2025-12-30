45 дел о терроризме и экстремизме завели за год в Приморье

По данным антитеррористической комиссии региона, за год в крае выявили 35 преступлений террористической направленности. В суд направили 23 уголовных дела. Больше 10 человек осуждены по террористическим статьям, среди них есть иностранец. Еще шесть человек привлекли к уголовной ответственности за работу по заданиям украинских спецслужб.