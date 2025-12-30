Жозепа Борреля судили за инсайдерскую торговлю

В декабре Европейская прокуратура сообщила, что полиция Бельгии по ее поручению провела обыски в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе и в Европейском колледже. Были задержаны и допрошены три человека, среди них бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино и еще один действующий чиновник. После допросов их отпустили. Обвинения никому из них пока не предъявлены, следственные действия продолжаются, передает РАПСИ.