Жозепа Борреля судили за инсайдерскую торговлю

Боррель незаконно продал 10 тысяч акций компании Abengoa в 2015 году.
Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в 2015 году был оштрафован на 30 тысяч евро за инсайдерскую торговлю. Это выяснилось в ходе расследования, которое сейчас ведет Европейская прокуратура в отношении работы Европейской службы внешних связей ЕС в 2021—2022 годах.
«Наложить на господина Жозепа Борреля Фонтельеса… штраф в размере 30 тысяч евро за совершение особо серьезного правонарушения… за продажу акций Abengoa, S.A. 24 ноября 2015 года при наличии у него привилегированной информации», — говорится в решении Испанской комиссии по рынку ценных бумаг, опубликованном в ноябре 2018 года. Его приводит РИА Новости.
Регулятор установил, Боррель, будучи министром иностранных дел Испании и членом совета директоров энергетической компании Abengoa, продал 10 тысяч ее акций. Он также обладал закрытой информацией о тяжелом финансовом положении компании. Эти данные могли повлиять на курс акций, поэтому не должны были использоваться в личных операциях. Отмечается, что Боррель не отрицал факт продажи бумаг, но заявлял, что не считает свои действия нарушением.
Несмотря на штраф, в 2019 году Боррель занял пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Сейчас его деятельность снова в центре внимания. Европейская прокуратура проверяет, в том числе, контракт на создание Дипломатической академии ЕС, который внешнеполитическая служба заключила с Колледжем Европы.
В декабре Европейская прокуратура сообщила, что полиция Бельгии по ее поручению провела обыски в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе и в Европейском колледже. Были задержаны и допрошены три человека, среди них бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино и еще один действующий чиновник. После допросов их отпустили. Обвинения никому из них пока не предъявлены, следственные действия продолжаются, передает РАПСИ.