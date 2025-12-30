В Омске участники преступных схем становятся изощреннее

Виталий Владимирович, как вы оцениваете ситуацию с коррупцией в Омской области? Растет ли количество подобных преступлений в нашем регионе?
Виталий Батищев: — Растет. В 2025 году мы возбудили 251 уголовное дело о коррупционных преступлениях в Омской области. По сравнению с прошлым годом рост составил 34,2%. Львиную долю составляют факты взяточничества и коммерческого подкупа. А еще три года назад таких дел было в два раза меньше. Но эти цифры вовсе не свидетельствуют о том, что чиновники стали больше брать. Достаточно высоких показателей в работе удалось добиться благодаря эффективному взаимодействию с коллегами из других правоохранительных органов, новым методам расследования подобных преступлений, новым техническим возможностям.
На ваш взгляд, за последние годы схемы, которые используют коррупционеры, претерпели какие-то изменения?
Виталий Батищев: — С каждым годом участники коррупционных схем становятся все изощреннее. Они все чаще пытаются замаскировать операции по получению денежных средств и материальных ценностей под какие-либо гражданско- правовые отношения. Раньше, когда задерживали взяточника с поличным при передаче денег, он утверждал, что ему просто возвращают долг или, наоборот, он берет взаймы. Сегодня наличными берут все реже. Крупные суммы по-прежнему стараются передавать при личных встречах. Но в основном, деньги переводятся на карты аффилированных лиц. Используются обезличенные криптокошельки. Бывает, что при обысках находим у человека в ежедневнике запись, состоящую из цифр и букв непонятного значения. Сразу становится понятно, что это ключ от криптокошелька, который необходимо найти.
Как помогают современные технологии в борьбе со взяточничеством?
Виталий Батищев: — Когда коррупционеры стали активно пользоваться мессенджерами, то сотрудники переживали о том, что раскрываемость подобных преступлений снизится. Ведь переписку было невозможно контролировать онлайн, как телефонные переговоры по решению суда. Сегодня у оперативных работников появились возможности получения информации из мессенджеров. Более того, 50% уголовных дел о коррупции возбуждено на основании анализа переписок. К примеру, бывший директор «Облстройзаказчика» был задержан по подозрению в получении взятки в 1,5 миллиона рублей от алтайских предпринимателей за помощь в заключении госконтракта на поставку модельных конструкций для ФАПов. Он утверждал, что это деньги, вырученные от продажи автомобиля. Но переписка в мессенджере подтвердила факт взяточничества.
Благодаря работе с мессенджерами, мы также стали чаще выявлять и оказание услуг имущественного характера. Обвиняемый в превышении должностных полномочий бывший вице-мэр Книсс именно в переписках ставил задачи своим подчиненным о передаче ему материальных ценностей за общее покровительство. Отправлял, например, эскизы металлического забора с декоративными элементами в виде собак, стоимость которого оценивается в 855 тысяч рублей, согласовывал изготовление винтажной резной мебели. А бывший первый заместитель Минсоцтруда Добрых в приложении по обмену сообщениями давал указания директору подведомственного учреждения о марке и модели служебного автомобиля, который был последующем приобретен за счет бюджета этого учреждения.
Расскажите о наиболее резонансных коррупционных делах для Омской области?
Виталий Батищев: — Безусловно, это выявленные факты коррупции в Минсоцтруда Омской области, уровень цинизма которых поражает. В отношении служащих данного ведомства было возбуждено более 20 уголовных дел. Эта цепочка началась с директора Марьяновского дома-интерната Башурова. При анализе расчетных счетов учреждения обнаружилось, что деньги под видом оплаты за оказанные услуги перечисляются на ряд подконтрольных фирм, а затем обналичиваются. При этом ремонт в учреждении делался в минимальных объемах и в основном силами самих работников интерната. А директор покупал дорогостоящую недвижимость для своих близких, регулярно давал взятки руководителю за покровительство и снимал в Омске квартиру для хранения денег. При обысках в ней обнаружили 5 миллионов рублей, 4 тысячи евро и 7 тысяч долларов.
В ходе расследования выяснилось, что чиновники ведомства за мзду по покровительствовали директорам ряда подведомственных Минтруду учреждений. Они поняли, что так можно, что это допустимо и тоже начали «зарабатывать» деньги себе на карман.
В каких сферах чаще всего используются преступные схемы?
Виталий Батищев: — Практически во всех. Строительство, ЖКХ, различного рода закупки. Возьмем, к примеру, приобретение жилья для детей-сирот. При анализе сделок по купле-продаже квартир Центром учета и содержания Омской области, мы увидели, что практически в каждом районе фигурируют фамилии одних и тех же продавцов. Выяснилось, что все квартиры, приобретаемые ЦУСом на вторичном рынке, буквально за несколько дней до этого покупались посредниками у местных жителей буквально за копейки. В них делали минимальный косметический ремонт и перепродавали ЦУСу по завышенной в несколько раз стоимости. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ЦУСа уже рассматривается в суде.
Еще одно уголовное дело в отношении руководителя данного учреждения Виталия Самозвона передано на утверждение в прокуратуру. Речь идет о 80 квартирах, приобретенных по завышенной стоимости. По данным следствия, чиновник пошел на преступление, добиваясь положительной оценки его работы от руководства. Ради премий, которые составляли несколько сотен тысяч рублей. Между тем, на переплаченные риэлторам государственные деньги можно было обеспечить жильем еще около 20 сирот. Думаю, что это не последнее уголовное дело. Аффилированность между работниками учреждений и продавцами квартир не вызывает сомнений.
Расскажите о расследовании дел в отношении лиц с особым правовым статусом?
Виталий Батищев: — Для нас неприкасаемых нет. В этом году направлено в суд уголовное дело по обвинению депутата Омского городского совета Гомолко, бывшего депутата Законодательного собрания Омской области Бикмаевой, а также фиктивно трудоустроенного ими помощника Толстопятова. Фактически он не выполнял свои обязанности, а свою карту передал депутату, которая и расходовала с нее деньги по собственному усмотрению. Сумма похищенного — 1,8 миллионов рублей, выделенных на организацию депутатской деятельности.
Как вы считаете, что движет людьми, рискующими своей должностью и репутацией ради получения сомнительной выгоды?
Виталий Батищев: — Жадность. Желание получить легкие деньги при любом удобном случае. Подобные уголовные дела у нас возбуждаются практически каждый год. И большинство фигурантов даже не считает «такие мелочи» криминалом.
Какой ущерб нанесли в этом году региону коррупционные преступления?
Виталий Батищев: — Установленный ущерб, нанесенный Омской области по коррупционным делам, находящимся в производстве следователей второго отдела по ОВД, составил 258 миллионов рублей. Из них в ходе следствия уже возмещено более 30 миллионов рублей.
Следователями проводится активная работа по установлению имущества подозреваемых и их родственников, расчетных счетов, подконтрольных подозреваемым. К примеру, выяснилось, что дочь Башурова приобрела в 2023 году квартиру в городе Санкт-Петербурге стоимостью 18,4 миллиона рублей. При этом трудовой стаж девушки не превышал и года. По решению суда она была конфискована в доход государства.
В настоящее время на имущество и счета подозреваемых наложен арест на сумму 346 миллионов рублей — в целях возмещения ущерба.
Как часто подозреваемые в коррупции заключают контракт с Минобороны и уходят в зону спецоперации?
Виталий Батищев: — Нечасто, но такие примеры есть. В основном, среди бывших сотрудников правоохранительных органов. На СВО в настоящее время находится экс-начальник УМВД России по городу Омску. Он признан виновным в получении взяток от владельца массажных салонов. Контракты с Минобороны заключили и оперативные работники, обвиняемые в сбыте наркотиков. Один из них совершил подвиг, вытащил несколько раненых бойцов с поля боя и был удостоен награды. Рассматривается вопрос о прекращении в отношении него уголовного дела — в связи с заслугами перед Родиной.
Помогает ли вашей работе горячая телефонная линия «Остановим коррупцию»? Поступают ли обращения от омичей?
Виталий Батищев: — Обращения на горячую линию поступают редко. Особенность коррупционных преступлений состоит в их скрытности. Но положительные примеры имеются. В частности, нашли подтверждение жалобы жителей Тюкалинского района на главного врача местной больницы. Оказалось, что в медицинском учреждении был трудоустроен и получал заработную плату врач-офтальмолог, который на самом деле работал в другом регионе и пациентов не принимал.
Поэтому мы призываем омичей быть активнее и сообщать о таких фактах в следственный комитет. Остановить коррупцию может только нетерпимость общества к данному явлению.