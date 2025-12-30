В Омске участники преступных схем становятся изощреннее

Виталий Батищев: — Безусловно, это выявленные факты коррупции в Минсоцтруда Омской области, уровень цинизма которых поражает. В отношении служащих данного ведомства было возбуждено более 20 уголовных дел. Эта цепочка началась с директора Марьяновского дома-интерната Башурова. При анализе расчетных счетов учреждения обнаружилось, что деньги под видом оплаты за оказанные услуги перечисляются на ряд подконтрольных фирм, а затем обналичиваются. При этом ремонт в учреждении делался в минимальных объемах и в основном силами самих работников интерната. А директор покупал дорогостоящую недвижимость для своих близких, регулярно давал взятки руководителю за покровительство и снимал в Омске квартиру для хранения денег. При обысках в ней обнаружили 5 миллионов рублей, 4 тысячи евро и 7 тысяч долларов.