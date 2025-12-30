Знакомая назвала странную деталь биографии у пропавшей в Новгороде девушки

Перед пропажей в Нижнем Новгороде 27-летняя Алиса Медведева могла выйти замуж, сообщила aif.ru ее знакомая Екатерина (имя изменено).
Напомним, девушка не выходит на связь с родными с октября этого года. Согласно ориентировке, в момент пропажи она находилась в Нижнем Новгороде, хотя ее знакомая сообщила, что долгое время Медведева и ее родители жили в Москве.
В чем она была одета в день пропажи — неизвестно. Среди особых примет легкое косоглазие на правый глаз.
Медведева довольно активно вела социальные сети и часто делилась с подписчиками грустными цитатами об одиночестве.
Екатерина обратила внимание на то, что в ориентировке указана другая фамилия ее пропавшей подруги. Она предположила, что девушка недавно вышла замуж.
«Мы с ней давно не общались, но мне периодически приходили уведомления от нее. Я с ней с института знакома. Очень хорошая девушка. Насколько знаю, она и ее родители жили в Москве, как она оказалась в Нижнем Новгороде — не знаю. Очень странно, что фамилия в ориентировке другая, значит, замужем была точно. Знаю, что в Москве она на северо-западе жила», — рассказала девушка.
