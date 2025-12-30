Знакомая назвала странную деталь биографии у пропавшей в Новгороде девушки

«Мы с ней давно не общались, но мне периодически приходили уведомления от нее. Я с ней с института знакома. Очень хорошая девушка. Насколько знаю, она и ее родители жили в Москве, как она оказалась в Нижнем Новгороде — не знаю. Очень странно, что фамилия в ориентировке другая, значит, замужем была точно. Знаю, что в Москве она на северо-западе жила», — рассказала девушка.