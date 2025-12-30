Несуществующий рейс со 150 россиянами застрял в турецком аэропорту

Как сообщает Telegram-канал SHOT, пассажирам, которые должны были вылететь 29 декабря, внезапно объявили, что их рейс «не существует». Вылет откладывали уже три раза, и на момент публикации люди ожидали уже более девяти часов без предоставления воды или гостиницы, лишь с разовым ваучером на еду.