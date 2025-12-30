Ричмонд
Несуществующий рейс со 150 россиянами застрял в турецком аэропорту

Самолёт с примерно 150 российскими пассажирами застрял в аэропорту Стамбула после многократных переносов рейса в Екатеринбург.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, пассажирам, которые должны были вылететь 29 декабря, внезапно объявили, что их рейс «не существует». Вылет откладывали уже три раза, и на момент публикации люди ожидали уже более девяти часов без предоставления воды или гостиницы, лишь с разовым ваучером на еду.

Среди пассажиров есть семьи с детьми, которым приходится спать на скамейках в аэропорту.

Ранее сообщалось, что дикие кабаны парализовали работу испанского аэропорта Ла-Корунья почти на два часа.

