На Ближнем Востоке разгорается новая война: почему Саудовская Аравия ударила по Йемену

Арабская коалиция нанесла авиаудары в порту на востоке Йемена.
Коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией объявила о начале военной операции в провинции Хадрамаут на востоке Йемена на фоне захвата региона силами Переходного совета Южного Йемена. Об этом сообщило Саудовское агентство новостей SPA.
Под руководством Саудовской Аравии были нанесены авиаудары по военному грузу в порту Эль-Мукалла. Сообщается, что груз был доставлен из ОАЭ и предназначался для сепаратистов. Что известно о начале боевых действий — в материале URA.RU.
Удары по порту.
Атакован груз в порту Эль-Мукалла на востоке Йемена, доставленный из ОАЭ.
Командование арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии, действующей в Йемене, сообщило о начале военной операции. Военнослужащие коалиции призвали гражданское население покинуть порт в городе Эль-Мукалла на востоке страны, передало Саудовское агентство новостей SPA.
Под руководством Саудовской Аравии были нанесены авиаудары по военному грузу в порту Эль-Мукалла. По данным коалиции, этот груз был доставлен из ОАЭ и предназначался для южных сепаратистов. «Мы нанесли ограниченный авиаудар по порту Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут, который пришелся по грузу с оружием и боевой техникой, выгруженному с двух судов, прибывших из ОАЭ», — говорится в заявлении, распространенном SPA.
Нанесен удар по порту на востоке Йемена Арабская коалиция начала военную операцию в провинции Хадрамаут.
Что известно о разгаре боевых действий.
Гражданский конфликт в Йемене продолжается более десяти лет. Противостояние разворачивается между международно признанным правительством страны и движением хуситов «Ансар Аллах», которое в 2014 году захватило власть в стране и до сих пор удерживает контроль над большей частью северных и центральных провинций, включая столицу Сану.
В начале декабря вооруженные формирования Переходного совета установили контроль над двумя стратегически значимыми восточными провинциями Йемена — Хадрамаутом и Аль-Махрой. Этот шаг подверг критике глава Руководящего президентского совета Рашад аль-Алими, который обратился к Саудовской Аравии с просьбой содействовать выводу сил совета с востока. При посредничестве Эр-Рияда стороны договорились о выводе подразделений Переходного совета из восточных регионов, однако достигнутые договоренности так и не были реализованы.
Ячейка, согласно требованию Саудовской Аравии, должна была передать военные объекты, где она разместила свои войска, силам «Щит родины», подчиняющимся председателю Руководящего президентского совета Йемена Рашаду аль-Алими. Сам он решительно осудил установление контроля над восточными провинциями и обратился к Саудовской Аравии с просьбой о военной поддержке для восстановления в регионе власти международно признанного правительства.
Чего хочет Переходный совет.
Совет, фактически управляющий южной частью Йемена и после установления контроля над восточными провинциями распространивший свое влияние уже на восемь провинций страны, настаивает на восстановлении Народной Демократической Республики Йемен. Это государство существовало на юге Йемена до объединения с северной частью 22 мая 1990 года, в результате которого была образована Республика Йемен. Совет заявляет, что население южных регионов после гражданской войны 1994 года подвергается дискриминации и притеснениям со стороны северян.