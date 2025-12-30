Ричмонд
В Кировграде нашли мужчину, который до смерти забил знакомого 13 лет назад

В Кировграде следователи раскрыли преступление 13-летней давности.

Источник: Комсомольская правда

В Кировграде следователи завершили расследование по делу 13-летней давности и нашли мужчину, который до смерти забил своего знакомого. Как сообщает следствие, все произошло в марте 2012 года в Верхнем Тагиле в квартире дома на улице Маяковского.

Обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт со своим 42-летним знакомым. У них произошла ссора, в результате которой мужчина избил пострадавшего руками. При этом потерпевший ударялся о подлокотник дивана. В результате полученных травм он, спустя небольшое время, скончался.

Обвиняемым оказался 44-летний житель Верхнего Тагила.

— Изобличить фигуранта в инкриминируемом ему деянии удалось в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. В ходе проведенных следственных действий установлена причастность фигуранта, — сообщили в пресс-службе свердловского СК.

Его обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет неволи. Уголовное дело передадут в суд для рассмотрения.