Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 14 лет за госизмену и помощь Украине

В Хабаровском крае вынесен суровый приговор по делу о государственной измене. 1-й Восточный окружной военный суд признал 44-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в совершении преступления против безопасности государства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Суд установил, что в феврале 2022 года обвиняемый, придерживаясь антироссийских взглядов, увидел в социальной сети призывы к оказанию финансовой помощи Украине с указанием банковских реквизитов. Эти средства предназначались для приобретения оружия и боеприпасов. Мужчина перечислил деньги на указанный счет. Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю.
Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев. Государственное обвинение по делу поддерживал прокурор края Виталий Степанов.