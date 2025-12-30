Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 14 лет за госизмену и помощь Украине

Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев. Государственное обвинение по делу поддерживал прокурор края Виталий Степанов.