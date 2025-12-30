Стали известны подробности смертельного ДТП под Красноярском с участием прокурора (видео)

По информации СМИ, мужчина был пьян и врезался в машину, после чего погибла 23-летняя студентка.
Авария произошла на трассе Еловое-Элита. Авто, за рулем которого мог быть прокурор, вылетело на встречную полосу и столкнулось с Toyota Allion. По сведениям источников ТВК, в разбитой машине висела рубашка с погонами старшего советника юстиции.
В Toyota Allion в момент аварии находились двое молодых людей. Пассажирка погибла на следующий день в больнице. Водитель, молодой человек погибшей девушки, выжил, у него диагностировали сотрясение мозга и перелом двух ребер, сообщает ТВК.
По данным очевидцев, прокурор прошел медицинское освидетельствование, и алкотестер показал наличие алкоголя в его крови. Мужчину увезли на скорой, но он скончался на следующий день. По некоторым источникам, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности.
В Госавтоинспекции, куда обратился корреспондент Newslab, утверждают, что не имеют информации о ДТП. ТВК удалось выяснить, что записаться на прием к Василию Федорину в прокуратуре невозможно — его нет на рабочем месте.
Близкие погибшей студентки сообщают, что прощание состоится 30 декабря.