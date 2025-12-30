Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности смертельного ДТП под Красноярском с участием прокурора (видео)

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Емельяновском районе, в котором, предположительно, участвовал прокурор Октябрьского района Красноярска Василий Федорин.

Источник: ТВК

По информации СМИ, мужчина был пьян и врезался в машину, после чего погибла 23-летняя студентка.

Авария произошла на трассе Еловое-Элита. Авто, за рулем которого мог быть прокурор, вылетело на встречную полосу и столкнулось с Toyota Allion. По сведениям источников ТВК, в разбитой машине висела рубашка с погонами старшего советника юстиции.

В Toyota Allion в момент аварии находились двое молодых людей. Пассажирка погибла на следующий день в больнице. Водитель, молодой человек погибшей девушки, выжил, у него диагностировали сотрясение мозга и перелом двух ребер, сообщает ТВК.

По данным очевидцев, прокурор прошел медицинское освидетельствование, и алкотестер показал наличие алкоголя в его крови. Мужчину увезли на скорой, но он скончался на следующий день. По некоторым источникам, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности.

В Госавтоинспекции, куда обратился корреспондент Newslab, утверждают, что не имеют информации о ДТП. ТВК удалось выяснить, что записаться на прием к Василию Федорину в прокуратуре невозможно — его нет на рабочем месте.

Близкие погибшей студентки сообщают, что прощание состоится 30 декабря.