Суд наказал сына, устроившего пожар в квартире матери в Прикамье

Приговором Добрянского районного суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года и 3 месяца. Кроме того, с осужденного взыскана компенсация материального ущерба в размере 737 300 рублей. Гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда и расходов на восстановление жилья остался без рассмотрения, однако женщина вправе предъявить данный иск в порядке гражданского судопроизводства.