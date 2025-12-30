Суд наказал сына, устроившего пожар в квартире матери в Прикамье

Добрянский районный суд Пермского края вынес приговор 37-летнему местному жителю, который устроил пожар в квартире своей матери после бытовой ссоры. Суд признал мужчину виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.
— Инцидент произошел в марте в квартире жительницы Добрянки, — сообщает сайт краевого суда Пермского края. — Во время совместного препровождения с сыном между ними возник конфликт, в результате которого женщина покинула квартиру и уехала в Пермь.
Желая отомстить матери, мужчина снял шторы, положил их на кровать и поджег с помощью бумажной салфетки. Убедившись, что огонь разгорелся, он покинул помещение.
В результате поджога было уничтожено и повреждено имущества на сумму свыше 737 тысяч рублей. Судебное разбирательство подтвердило факт умышленного поджога, и подсудимый полностью признал свою вину, выразив раскаяние в содеянном.
Приговором Добрянского районного суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года и 3 месяца. Кроме того, с осужденного взыскана компенсация материального ущерба в размере 737 300 рублей. Гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда и расходов на восстановление жилья остался без рассмотрения, однако женщина вправе предъявить данный иск в порядке гражданского судопроизводства.