Эти сообщения появились на фоне заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что киевский режим столкнётся с жёстким ответом за террористические действия. Ранее МИД РФ сообщило, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Это событие, как сообщалось, вызвало недовольство у президента США Дональда Трампа.