Красноярского экс-министра строительства Михаила Заскалько отправили в СИЗО

29 декабря в Красноярске арестовали бывшего главу министерства строительства и ЖКХ края Михаила Заскалько. Как пишет «Проспект Мира», суд по ходатайству следователя отправил чиновника на два месяца в СИЗО (до 27 февраля 2026 года).