Красноярского экс-министра строительства Михаила Заскалько отправили в СИЗО

Экс-министра строительства Красноярского края отправили в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

29 декабря в Красноярске арестовали бывшего главу министерства строительства и ЖКХ края Михаила Заскалько. Как пишет «Проспект Мира», суд по ходатайству следователя отправил чиновника на два месяца в СИЗО (до 27 февраля 2026 года).

Напомним, что Заскалько задержали 28 декабря. Дело связано с его прошлым местом работы: экс-руководителя «Управления капитального строительства» подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве жилья для детей-сирот в Нижнем Ингаше.

На прошлой неделе по этому же делу задержали действующего руководителя «УКС» Сергея Ветрова — он был замом Заскалько.

Также накануне стало известно, что губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении Михаила Заскалько с должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Его место занял Максим Говорушкин, ранее занимавший пост первого заместителя.

Ранее мы писали, что бывшего начальника департамента мэрии Кызыла обвиняют в получении крупной взятки и участии в незаконных сделках с землей.