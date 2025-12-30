Красноярского экс-министра строительства Михаила Заскалько отправили в СИЗО

29 декабря в Красноярске арестовали бывшего главу министерства строительства и ЖКХ края Михаила Заскалько. Как пишет «Проспект Мира», суд по ходатайству следователя отправил чиновника на два месяца в СИЗО (до 27 февраля 2026 года).
Напомним, что Заскалько задержали 28 декабря. Дело связано с его прошлым местом работы: экс-руководителя «Управления капитального строительства» подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве жилья для детей-сирот в Нижнем Ингаше.
На прошлой неделе по этому же делу задержали действующего руководителя «УКС» Сергея Ветрова — он был замом Заскалько.
Также накануне стало известно, что губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении Михаила Заскалько с должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Его место занял Максим Говорушкин, ранее занимавший пост первого заместителя.
