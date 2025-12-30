Саудовская Аравия объявила о завершении операции на востоке Йемена

«Ограниченная военная операция в порту Эль-Мукаллы завершена, работа порта вернулась в нормальное русло», — говорится в сообщении арабской коалиции, переданном саудовским новостным агентством SPA.
«В результате операции жертв или сопутствующего ущерба не было», — отмечается в сообщении.
Ранее коалиция заявила, что проводит операцию в порту административного центра восточной провинции Хадрамаут, города Эль-Мукалла, предупредив гражданских лиц о необходимости покинуть порт. Позднее коалиция раскрыла, что нанесла удары по доставленному на двух кораблях из ОАЭ военному грузу для захвативших власть в стратегически важных восточных провинциях Йемена силах сепаратистов юга.
Ранее лидер Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими попросил Саудовскую Аравию о военной помощи, чтобы заставить силы южан уйти из восточных провинций, которые они захватили в начале декабря.