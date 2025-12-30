Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саудовская Аравия объявила о завершении операции на востоке Йемена

ДОХА, 30 янв — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о завершении военной операции в порту Эль-Мукаллы на востоке Йемена после ударов по военному грузу для сил Переходного совета Южного Йемена.

Источник: Reuters

«Ограниченная военная операция в порту Эль-Мукаллы завершена, работа порта вернулась в нормальное русло», — говорится в сообщении арабской коалиции, переданном саудовским новостным агентством SPA.

«В результате операции жертв или сопутствующего ущерба не было», — отмечается в сообщении.

Ранее коалиция заявила, что проводит операцию в порту административного центра восточной провинции Хадрамаут, города Эль-Мукалла, предупредив гражданских лиц о необходимости покинуть порт. Позднее коалиция раскрыла, что нанесла удары по доставленному на двух кораблях из ОАЭ военному грузу для захвативших власть в стратегически важных восточных провинциях Йемена силах сепаратистов юга.

Ранее лидер Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими попросил Саудовскую Аравию о военной помощи, чтобы заставить силы южан уйти из восточных провинций, которые они захватили в начале декабря.