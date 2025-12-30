Женщина получила ожоги во вспыхнувшем доме в Киренске

IrkutskMedia, 30 декабря. За минувшие сутки в регионе было ликвидировано 20 пожаров: на участке хранения каменного угля, два — в многоквартирных, два — в садовых, восемь — в частных домах, пять — в хозяйственных постройках. В семи случаях причиной стало короткое замыкание, в пяти — аварийный режим работы электросети, в четырех — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, в трех — неосторожное обращение с огнем. Самовозгорание стало следствием еще одного пожара.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщает, днем в Киренске на улице Комсомольской загорелся двухквартирный жилой дом. 78-летняя женщина спаслась из огня до прибытия пожарных. Она получила ожоги шеи, лица и туловища.
Открытое горение на 80 квадратах ликвидировали шесть огнеборцев с помощью две автоцистерны. Причиной стало короткое замыкание.
По той же причине в заимке Полковникова Зиминского района загорелся частный двухэтажный дом. Пламя перекинулось на пристроенную вплотную к нему котельную. Пожарные помешали пламени перекинуться на соседние постройки. Им удалось ликвидировать горение на 102 квадратах. В тушении участвовали 11 человек и четыре единицы техники. Спасены две постройки и три авто.