Женщина получила ожоги во вспыхнувшем доме в Киренске

IrkutskMedia, 30 декабря. За минувшие сутки в регионе было ликвидировано 20 пожаров: на участке хранения каменного угля, два — в многоквартирных, два — в садовых, восемь — в частных домах, пять — в хозяйственных постройках. В семи случаях причиной стало короткое замыкание, в пяти — аварийный режим работы электросети, в четырех — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, в трех — неосторожное обращение с огнем. Самовозгорание стало следствием еще одного пожара.