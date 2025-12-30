Школьница потеряла память после падения на скольком тротуаре во Владивостоке

Несчастный случай произошёл утром 25 декабря 2025 года на дороге между домом № 76 «Б» по улице Русской и домом № 6 «А» по улице Багратиона. Дорогу своевременно не очистили от снега и наледи, хотя это путь к социально значимым учреждениям — детскому саду № 125, школе № 61, спортивному комплексу «Восход» и остановке общественного транспорта. Точное место падения ребёнок назвать не может, так как из-за травм головы потеряла память, не помнит само падение. Женщина утверждает, что соседний квартал тоже не очищен от наледи — дорога к детскому саду № 157, придомовой хоккейной коробке.
Вечером девочку госпитализировали, ей диагностировали ушиб головного мозга и мягких тканей головы, переломы гайморовой пазухи и решётчатой пазухи. Школьнице предстоит наблюдение у невролога. Семья девочки намерена подавать иск в суд — очевидно, против коммунальщиков. Женщину, которая помогла упавшей девочке, просят связаться с её законной представительницей по телефону
Отметим, что в МЦУ Владивостока в ответ на многочисленные жалобы и обращения граждан на скользкие дороги, проезды, лестницы и тротуары отвечали, что муниципальной службе «Содержание городских территорий» не хватает сил и средств, чтобы убрать последствия снегопада сразу по всей территории городского округа, но в первую очередь чистят пути к социально значимым учреждениям.