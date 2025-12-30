Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранец нелегально продавал алкоголь в Иркутской области — суд вынес приговор

Мужчину признали полностью виновным в незаконной продаже такой продукции.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 30 декабря. В Жигаловском районе суд вынес приговор в отношении 34-летнего иностранного гражданина. Его признали виновным в незаконной продаже алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья, в ноябре 2024 года иностранец, не имея соответствующей лицензии, осуществил незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции в объеме 0,5 литров.

В суде обвиняемый свою вину в преступлении признал, в содеянном раскаялся.

С учетом мнения гособвинителя суд признал мужчину виновным в преступлении, ему назначен штраф в 52 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Вихоревке прекратили незаконную продажу алкогольной продукции. Прокуратура Братского района выявила, что местный предприниматель торговал спиртным без документов, подтверждающих легальность его производства и оборота. Надзорное ведомство обратилось в суд.