Иностранец нелегально продавал алкоголь в Иркутской области — суд вынес приговор

IrkutskMedia, 30 декабря. В Жигаловском районе суд вынес приговор в отношении 34-летнего иностранного гражданина. Его признали виновным в незаконной продаже алкогольной продукции.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья, в ноябре 2024 года иностранец, не имея соответствующей лицензии, осуществил незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции в объеме 0,5 литров.
В суде обвиняемый свою вину в преступлении признал, в содеянном раскаялся.
С учетом мнения гособвинителя суд признал мужчину виновным в преступлении, ему назначен штраф в 52 тысячи рублей.
