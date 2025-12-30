Ричмонд
Жительница Иркутска призналась в убийстве двух своих детей

Жительница Иркутска, обвиняемая в убийстве двух своих детей, полностью признала вину и выразила раскаяние в содеянном.

Как сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области, на допросе она подтвердила признание вины и раскаяние. Ей уже предъявлено официальное обвинение.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Афанасьева отмечала, что семья считалась благополучной, была полной и не состояла на учёте.

Ранее сообщалось, что россиянин расчленил знакомую и разбросал останки по городу.

