В ХМАО погибли два пешехода

В Югре погибли два пешехода.
В Сургуте и Сургутском районе за сутки погибли два пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.
«В Югре произошли два ДТП с летальным исходом. 29 декабря около 19:15 на улице Тюменский тракт в городе Сургут и в эти же сутки в 19:30 в Сургутском районе», — сказано в сообщении.
В Сургуте 36-летнего водителя Toyota занесло на находящийся на обочине автомобиль Datsun, который отбросило на трех пешеходов, стоящих неподалеку. В результате аварии 36-летний пешеход погиб, еще два получили травмы.
В Сургутском районе 69-летний водитель Isuzu наехал на 49-летнего пешехода, который вышел на дорогу, чтобы вытащить застрявшую на обочине машину. Мужчину спасти не удалось.