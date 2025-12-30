Умерла испанка, «зареставрировавшая» до неузнаваемости фреску с Христом

В Испании на 94-м году жизни скончалась пенсионерка Сесилия Хименес, которая в 2012 году «зареставрировала» фреску с изображением Христа в городе Борха, расположенном под Сарагосой. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на мэра города Эдуардо Арилья.