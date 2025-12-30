Умерла испанка, «зареставрировавшая» до неузнаваемости фреску с Христом

В Испании на 94-м году жизни скончалась пенсионерка Сесилия Хименес, которая в 2012 году «зареставрировала» фреску с изображением Христа в городе Борха, расположенном под Сарагосой. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на мэра города Эдуардо Арилья.
Мэр отметил, что Хименес всегда мечтала уйти спокойно в кругу своей общины. Он подчеркнул, что она сделала много для храма Милосердия, где находится знаменитая фреска.
С момента реставрации фрески наблюдается постоянный поток туристов, приезжающих в Борху, чтобы увидеть это произведение искусства.
В 2012 году Хименес попыталась восстановить пострадавшую от влаги фреску Ecce Homo («Се человек») художника Элиаса Гарсиа Мартинеса, однако она изменила её до неузнаваемости, что туристы прозвали изображение «Обезьяньим Христом». После этого она обрела международную известность.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Бангладеш Халеда Зия ушла из жизни в возрасте 80 лет.