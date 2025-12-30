Ричмонд
Ночной пожар в жилом доме в центре Перми тушили 22 сотрудника МЧС

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

30 декабря ночью в центре Перми произошел крупный пожар в жилом доме на улице Разгуляйская 1-я. Сообщение о возгорании поступило в 00.02. На место происшествия были направлены 22 сотрудника МЧС и 5 единиц техники.

— По прибытию пожарных подразделений огонь уже охватил жилой двухэтажный деревянный дом, — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Локализовать пожар удалось в 00.15, а ликвидировать горение в 00.19. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

К счастью, в результате происшествия погибших и травмированных нет. В настоящее время дознаватель МЧС России проводит расследование для установления всех обстоятельств и причины возгорания.