Ночной пожар в жилом доме в центре Перми тушили 22 сотрудника МЧС

30 декабря ночью в центре Перми произошел крупный пожар в жилом доме на улице Разгуляйская 1-я. Сообщение о возгорании поступило в 00.02. На место происшествия были направлены 22 сотрудника МЧС и 5 единиц техники.
— По прибытию пожарных подразделений огонь уже охватил жилой двухэтажный деревянный дом, — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Локализовать пожар удалось в 00.15, а ликвидировать горение в 00.19. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
К счастью, в результате происшествия погибших и травмированных нет. В настоящее время дознаватель МЧС России проводит расследование для установления всех обстоятельств и причины возгорания.