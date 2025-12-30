Ричмонд
Мать из Иркутска, обвиняемая в убийстве двоих детей, признала свою вину

Жительница Иркутска, обвиняемая в убийстве своих детей, признала вину и раскаялась в содеянном. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.



— На допросе ее следователь спрашивал — вы вину признаете? Она отвечает — да. В содеянном раскаиваетесь? Да, — сообщили представители ведомства в разговоре с ТАСС.

Вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана в Иркутске нашли тела двоих детей трех и пяти лет с признаками насильственной смерти. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух малолетних и халатности.

Также в конце декабря в Норильске возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики после того, как мать оставила детей одних на четыре дня в квартире. Из-за того, дома не было еды, пятимесячный сын женщины скончался.