Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Испании

В испанском городе Ла-Корунья произошёл инцидент, который привёл к временной остановке работы международного аэропорта. Об этом информирует издание Euro Weekly News.
Согласно опубликованным данным, происшествие произошло 27 декабря. Стая кабанов выбежала на взлётно-посадочную полосу, и в течение двух часов службы безопасности не могли их оттуда выгнать. В результате аэропорт был вынужден приостановить свою работу.
Пока неизвестно, как кабаны смогли проникнуть на охраняемую территорию аэропорта, которая окружена проволочным заграждением. Несмотря на возникшее затруднение, операция по изгнанию животных завершилась успешно, и аэропорт возобновил свою деятельность в обычном режиме.
Ранее стало известно, что житель итальянской коммуны Сант-Андреа-дель-Гарильяно погиб после нападения дикого кабана, животное жестоко растерзало пожилого мужчину.