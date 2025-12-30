Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Испании

Согласно опубликованным данным, происшествие произошло 27 декабря. Стая кабанов выбежала на взлётно-посадочную полосу, и в течение двух часов службы безопасности не могли их оттуда выгнать. В результате аэропорт был вынужден приостановить свою работу.