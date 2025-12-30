Жителя Хабаровского края осудят за хранение оружия и патронов времен СССР

В Хабаровском крае окончено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя села Тугур. Его обвиняют в незаконном хранении нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов, часть из которых была изготовлена еще в первой половине прошлого века. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Первый ствол калибра 7,62 мм с патронами в мае 2025 года обнаружили сотрудники охотнадзора в лесополосе. Полиция установила владельца, а при обыске в его доме нашла еще более старинное оружие: самодельную винтовку 1948 года выпуска с патронами 1908 года, карабин и приспособления для чистки. По словам злоумышленника, он нашел все это у покойного родственника и на берегу реки, после чего решил оставить себе.
Расследование по статье о незаконном хранении оружия завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Пока в отношении него избрана более мягкая мера пресечения — обязательство о явке.