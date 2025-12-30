Жителя Хабаровского края осудят за хранение оружия и патронов времен СССР

Первый ствол калибра 7,62 мм с патронами в мае 2025 года обнаружили сотрудники охотнадзора в лесополосе. Полиция установила владельца, а при обыске в его доме нашла еще более старинное оружие: самодельную винтовку 1948 года выпуска с патронами 1908 года, карабин и приспособления для чистки. По словам злоумышленника, он нашел все это у покойного родственника и на берегу реки, после чего решил оставить себе.