За год в Тюменской области пропали сотни детей

Полицейские все еще ищут 14 пропавших человек.
В 2025 году в Тюменской области пропали и были объявлены в розыск 1 714 человек, включая 415 детей. Большинство исчезнувших в итоге были найдены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.
«На территории Тюменской области за 11 месяцев было зарегистрировано 1 714 заявлений о безвестном исчезновении граждан, в том числе 415 несовершеннолетних. Правоохранителями установлено местонахождение всех детей», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Что касается взрослых, то практически все из них также найдены. Однако 14 человек все еще находятся в розыске.
Один из тех, чья судьба все еще неизвестна — это 25-летний Данил Демин. Как ранее писало URA.RU, парень загадочно исчез еще 20 октября.