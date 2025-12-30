Сотрудник «Роспан Интернешнл» обвиняется в получении взятки в ЯНАО

Кроме этого, ночь на 26 июля 2024 года на предприятии компании «Роспан Интернейшнл» произошел взрыв. Погиб один человек, восемь пострадали. Возгорание на Восточно-Уренгойском лицензионном участке локализовали к утру Следственный комитет России по ЯНАО возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на нефтегазовом объекте. Также сообщалось, что двух пострадавших при ЧП отправили на лечение в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского.