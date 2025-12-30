Сотрудник «Роспан Интернешнл» обвиняется в получении взятки в ЯНАО

Размер незаконного вознаграждения составил 150 тысяч рублей.
В Новом Уренгое ведущий специалист АО «Роспан Интернешнл» обвиняется в получении взятки за закрытие договора на оказание транспортных услуг. Сумма незаконного вознаграждения составила 150 тысяч рублей, сообщают в следкоме ЯНАО. Возбуждено уголовное дело.
«По версии следствия, в Новом Уренгое подозреваемый, занимая должность ведущего специалиста акционерного общества, получил от представителя контрагента, с которым заключены договора на оказание транспортных услуг, взятку в сумме 150 000 рублей за беспрепятственное закрытие объемов по договорам и не применение штрафных санкций при наличии каких-либо нарушений», — сообщается в telegram-канале следкома.
По данным источника URA.RU, предполагаемое преступление совершено в АО «Роспан Интернешнл» (входит в структуры «Роснефти»). Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Ведется следствие.
Ранее, в октябре 2024 года, сотрудник того же предприятия обвинялся в причастности к коммерческому подкупу в крупном размере. «Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с СУ СК России по ЯНАО пресечена противоправная деятельность ведущего специалиста АО “Роспан Интернешнл”, — сообщали в следственном управлении.
Кроме этого, ночь на 26 июля 2024 года на предприятии компании «Роспан Интернейшнл» произошел взрыв. Погиб один человек, восемь пострадали. Возгорание на Восточно-Уренгойском лицензионном участке локализовали к утру Следственный комитет России по ЯНАО возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на нефтегазовом объекте. Также сообщалось, что двух пострадавших при ЧП отправили на лечение в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского.