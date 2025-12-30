Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге будут судить дроппера, похитившего 1 миллион у студентки

В Екатеринбурге дроппер похитил у студентки 1 миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге перед судом предстанет дроппер, похитивший у студентки 1 миллион рублей. По версии следствия, 25-летний житель Челябинской области состоял в преступной группировке. Мошенники позвонили студентке, представившись сотрудниками правоохранительных органов.

— Они сообщили ей заведомо ложные сведения об участии девушки в мошеннических схемах по обналичиванию похищенных средств и открытии на ее имя банковских счетов, угрожая привлечением к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мошенники убедили девушку передать курьеру накопления, принадлежащие ее отцу под предлогом их декларирования. Парень, исполняя роль курьера, забрал деньги и передал соучастнику, получив вознаграждение.

Дроппера обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество организованной группой в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Материалы дела в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.