В Екатеринбурге будут судить дроппера, похитившего 1 миллион у студентки

В Екатеринбурге перед судом предстанет дроппер, похитивший у студентки 1 миллион рублей. По версии следствия, 25-летний житель Челябинской области состоял в преступной группировке. Мошенники позвонили студентке, представившись сотрудниками правоохранительных органов.
— Они сообщили ей заведомо ложные сведения об участии девушки в мошеннических схемах по обналичиванию похищенных средств и открытии на ее имя банковских счетов, угрожая привлечением к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Мошенники убедили девушку передать курьеру накопления, принадлежащие ее отцу под предлогом их декларирования. Парень, исполняя роль курьера, забрал деньги и передал соучастнику, получив вознаграждение.
Дроппера обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество организованной группой в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Материалы дела в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.