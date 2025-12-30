Ричмонд
В Кыштыме 45% многоквартирных домов остаются без газа после аварии

В Кыштыме второй день борются с последствиями аварии, оставившей сотни домов без тепла и газа.

Источник: Комсомольская правда

В Кыштыме к утру 30 декабря восстановили газоснабжение во всех частных домах. Возобновили обогрев многоквартирных домов с индивидуальным газовым отоплением.

Газовые плиты пока работают пока только в 142 из 259 многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр Кыштыма Алексей Заикин.

Работу продолжают 8 бригад газовиков.

Напомним, поздним вечером 28 декабря случилась авария на газораспределительной станции. Остановились кыштымские котельные. Перестало работать отопление, газ прекратил поступать в жилые дома.

За ночь отопление удалось восстановить. Частный сектор накануне обходили сто человек — газ в каждом доме требуется подключать индивидуально.