В Кыштыме 45% многоквартирных домов остаются без газа после аварии

В Кыштыме к утру 30 декабря восстановили газоснабжение во всех частных домах. Возобновили обогрев многоквартирных домов с индивидуальным газовым отоплением.
Газовые плиты пока работают пока только в 142 из 259 многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр Кыштыма Алексей Заикин.
Работу продолжают 8 бригад газовиков.
Напомним, поздним вечером 28 декабря случилась авария на газораспределительной станции. Остановились кыштымские котельные. Перестало работать отопление, газ прекратил поступать в жилые дома.
За ночь отопление удалось восстановить. Частный сектор накануне обходили сто человек — газ в каждом доме требуется подключать индивидуально.