После освобождения Купянска ВС РФ продолжили расширять зону контроля в Харьковской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов говорил, что соединения группировки «Запад» продолжают уничтожать подразделения противника восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол. Он подчеркнул, что площадь территории на левом берегу, остающейся под контролем окруженной группировки ВСУ, сократилась более чем вдвое. Президент России Владимир Путин указывал на необходимость жестко пресекать попытки противника препятствовать действиям российских войск в районе Купянска.