Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солдаты ВСУ стали отказываться от наступления в Харьковской области

Вооруженные силы Украины отказываются от наступательных действий на отрезке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Украинские военные стали укреплять оборонительные позиции на харьковском направлении.

Вооруженные силы Украины отказываются от наступательных действий на отрезке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются переходить в контратаку. В этих условиях противник сосредоточился на усилении оборонительных рубежей и ведет дистанционное минирование подступов к своим позициям», — заявил источник, его слова передает РИА Новости.

После освобождения Купянска ВС РФ продолжили расширять зону контроля в Харьковской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов говорил, что соединения группировки «Запад» продолжают уничтожать подразделения противника восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол. Он подчеркнул, что площадь территории на левом берегу, остающейся под контролем окруженной группировки ВСУ, сократилась более чем вдвое. Президент России Владимир Путин указывал на необходимость жестко пресекать попытки противника препятствовать действиям российских войск в районе Купянска.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше