В Иркутске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве двоих детей

Суд избрал меру пресечения жительнице Иркутска, обвиняемой в убийстве сыновей, — ее взяли под стражу.

Источник: Российская газета

По ходатайству следователей суд принял решение заключить женщину под стражу на два месяца, до 28 февраля, сообщили в областном главке СК.

Вечером 28 декабря в квартире одного из домов на улице Баумана в столице региона были обнаружены тела мальчиков в возрасте трех и пяти лет с признаками криминальной смерти.

Силовики задержали по подозрению в убийстве маму малышей. Против нее возбудили уголовное дело. На допросе она признала вину. Возбуждено также дело о халатности.

Согласно информации ТАСС, в семье остался один ребенок — младший.