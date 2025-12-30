В Иркутске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве двоих детей

По ходатайству следователей суд принял решение заключить женщину под стражу на два месяца, до 28 февраля, сообщили в областном главке СК.
Вечером 28 декабря в квартире одного из домов на улице Баумана в столице региона были обнаружены тела мальчиков в возрасте трех и пяти лет с признаками криминальной смерти.
Силовики задержали по подозрению в убийстве маму малышей. Против нее возбудили уголовное дело. На допросе она признала вину. Возбуждено также дело о халатности.
Согласно информации ТАСС, в семье остался один ребенок — младший.