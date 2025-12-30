Ричмонд
Рядом с резиденцией Трампа ограничивали воздушное сообщение

Рядом с резиденцией американского президента Мар-а-Лаго во Флориде временно ограничивали полеты.

Источник: Аргументы и факты

Вблизи резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде временно ограничили полеты из-за встречи главы государства с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По этой причине около десяти рейсов не смогли вылететь по расписанию.

«Воздушное движение снова ограничено — это касается как авиатрасс, так и вылетов из международного аэропорта Уэст-Палм-Бич», — сообщили в авиадиспетчерских службах.

До этого аналогичные меры принимались во время визита Владимира Зеленского в поместье Трампа для переговоров.

В результате был закрыт один из коридоров, через который самолеты следуют в направлении Багамских островов и Атлантического океана. О временных ограничениях, которые могут быть изменены в последний момент, было объявлено заранее.

Ранее Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его не совершать провокации на Западном берегу реки Иордан.

