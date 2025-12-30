Ричмонд
Женщина из Иркутска, обвиняемая в убийстве двоих сыновей, признала вину

Жительница Иркутска, обвиняемая в убийстве своих двоих малолетних сыновей, признала свою вину и раскаялась содеянном.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Иркутска, обвиняемая в убийстве своих двоих малолетних сыновей, признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Тела 3-летнего и 5-летнего мальчиков с признаками насильственной смерти были найдены 28 декабря вечером в квартире на улице Баумана.

На допросе следователь спросил у матери, признает ли она свою вину, на что она ответила утвердительно. Также она подтвердила свое раскаяние в содеянном.

Сейчас женщине предъявлено обвинение. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности, в рамках которого будет проведена проверка действий органов системы профилактики, чтобы оценить их работу в данном случае.