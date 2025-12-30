Беременную блогера Лерчек вновь госпитализировали и прооперировали

Беременную Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, снова госпитализировали и прооперировали. Об этом во вторник, 30 декабря, рассказал ее возлюбленный в соцсетях.
— Боли были сильные, особенно по ночам. Поэтому врачи решили делать операцию, — написал Луис Сквиччиарини.
По его словам, с матерью и ребенком все в порядке. Пара надеется, что в ближайшее время сможет вернуться домой и вместе встретить Новый год.
Беременную Чекалину 23 декабря госпитализировали из-за угрозы выкидыша. Причем еще до этого СМИ писали, что блогер столкнулась с проблемами со здоровьем на фоне беременности. Врачи диагностировали у нее анемию и гестоз.
Луис Сквиччиарини, возлюбленный Чекалиной, рассказал, что судебные разбирательства вокруг Лерчек не стали для него причиной отказаться от отношений с ней. Он добавил, что для него неприемлемо покидать человека из-за сложностей.
В ходе судебного заседания бывший муж блогера, Артем Чекалин, не признал вину в выводе миллионов за рубеж. Однако он раскаялся в налоговом преступлении. В свою очередь сама Лерчек также не признала вину, заявив, что ей непонятно обвинение. Сколько лет колонии может грозить бывшим супругам и другие подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».