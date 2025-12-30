Беременную блогера Лерчек вновь госпитализировали и прооперировали

В ходе судебного заседания бывший муж блогера, Артем Чекалин, не признал вину в выводе миллионов за рубеж. Однако он раскаялся в налоговом преступлении. В свою очередь сама Лерчек также не признала вину, заявив, что ей непонятно обвинение. Сколько лет колонии может грозить бывшим супругам и другие подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».