12 лет назад в Волгограде террорист взорвал троллейбус

Это произошло в районе остановки «Качинское училище» в 8 часов 36 минут, в час пик, когда троллейбус был полным — люди ехали на работу, везли детей в детсады и школы. В результате теракта погибли 16 человек. Ранения получили более 30 человек.
Накануне, 29 декабря, в Волгограде вспоминали и жертв теракта в здании железнодорожного вокзала. Тогда погибли 18 человек, 25 пострадали.
Взрыв в троллейбусе был уже третьим терактом в Волгограде в 2013 году. 21 октября смертница подорвала себя в автобусе, который следовал в Красноармейский район. Жертвами теракта стали 7 человек, более 30 получили ранения.
