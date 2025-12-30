Ричмонд
12 лет назад в Волгограде террорист взорвал троллейбус

Сегодня, 30 декабря, у волгоградцев — траурная дата. 12 лет назад террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в троллейбусе № 15а.

Источник: v102

Это произошло в районе остановки «Качинское училище» в 8 часов 36 минут, в час пик, когда троллейбус был полным — люди ехали на работу, везли детей в детсады и школы. В результате теракта погибли 16 человек. Ранения получили более 30 человек.

Накануне, 29 декабря, в Волгограде вспоминали и жертв теракта в здании железнодорожного вокзала. Тогда погибли 18 человек, 25 пострадали.

Взрыв в троллейбусе был уже третьим терактом в Волгограде в 2013 году. 21 октября смертница подорвала себя в автобусе, который следовал в Красноармейский район. Жертвами теракта стали 7 человек, более 30 получили ранения.

