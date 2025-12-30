В Иркутске мать, обвиняемую в убийстве двоих детей, арестовали

— Подозрение в совершении преступления пало на их 34-летнюю мать. Женщину задержали в тот же день, а 29 декабря ей предъявили официальное обвинение в убийстве двух малолетних. На допросе она полностью признала свою вину, — напомнили в пресс-службе ведомства.