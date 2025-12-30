В Иркутске мать, обвиняемую в убийстве двоих детей, арестовали

Суд в Иркутске избрал меру пресечения по делу об убийстве двух мальчиков. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, их мать заключили под стражу на два месяца — до 28 февраля 2026 года.
Напомним, что 28 декабря 2025 года в квартире на улице Баумана были обнаружены тела двух детей в возрасте трёх и пяти лет. Следствие установило, что смерть мальчиков является насильственной.
— Подозрение в совершении преступления пало на их 34-летнюю мать. Женщину задержали в тот же день, а 29 декабря ей предъявили официальное обвинение в убийстве двух малолетних. На допросе она полностью признала свою вину, — напомнили в пресс-службе ведомства.
Следователи продолжают расследование. Прокуратура контролирует его ход, а также проверяет, насколько законны действия должностных лиц. В это время уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева рассказала, что удалось узнать о семье.
