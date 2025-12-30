Студентка из Канска не захотела платить по кредиту и притворилась жертвой аферистов

О ситуации рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Летом прошлого года девушка оформила в банке кредит на сумму около 300 тыс. рублей, но спустя некоторое время из-за возникших финансовых трудностей не смогла исполнять обязательства по договору. Из финансового учреждения ей начали поступать сообщения и звонки с напоминанием о долге. Сокурсники девушки, которые заметили это, сделали вывод, что их приятельница стала жертвой аферистов.
Студентка решила воспользоваться выдвинутой товарищами по учебе версией. Она обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестные в июле 2024 года взяли кредит на ее имя. К выяснению обстоятельств произошедшего подключились оперативники отделения киберпреступлений.
«При оформлении заявления полицейские предупредили девушку об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений, однако она умышленно настаивала на совершенном в отношении нее мошенничестве и обвинении неизвестных в противоправном деянии. Сопоставив все аргументы и изучив детализацию услуг, сотрудники ОВД выяснили, что заявительница вводит их в заблуждение», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.
В отношении студентки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы на срок до 3 лет.