Студентка из Канска не захотела платить по кредиту и притворилась жертвой аферистов

Летом прошлого года девушка оформила в банке кредит на сумму около 300 тыс. рублей, но спустя некоторое время из-за возникших финансовых трудностей не смогла исполнять обязательства по договору. Из финансового учреждения ей начали поступать сообщения и звонки с напоминанием о долге. Сокурсники девушки, которые заметили это, сделали вывод, что их приятельница стала жертвой аферистов.