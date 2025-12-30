Приговор свердловскому экс-министру ЖКХ и энергетики Смирнову вступил в силу

Напомним, в середине декабря суд назначил бывшему министру пять лет лишения свободы условно за получение взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.6 ст. 290 УК РФ). Согласно обвинению он через посредника получил более 980 тыс. руб. за общее покровительство от компании ООО «Экохим-Проект» при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения. Николай Смирнов признал вину, дал признательные и изобличающие показания, поэтому его дело рассмотрели в особом порядке: за несколько заседаний, без исследования доказательств.