Гарантии безопасности Украине: Зеленский просит Трампа, Трамп кивает на Европу

Зеленский заявил, что договорился с Трампом о весомых гарантиях безопасности.
В США в Мар-а-Лаго прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Стороны обсудили гарантии безопасности. Лидер Франции Эмманюэль Макрон после переговоров в США провел отдельную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как французский лидер написал на своей странице в социальной сети X, страны «коалиции желающих» соберутся в Париже в начале января. Что известно о гарантиях безопасности — в материале URA.RU.
Макрон пообщался с Зеленским.
Глава Украины Владимир Зеленский после видеоконференции с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом провел отдельную беседу с французским лидером Эмманюэлем Макроном. По его словам, участники диалога переходят к практической проработке участия отдельных государств в гарантиях безопасности для Украины.
Макрон отметил, по итогам консультаций в январе в Париже намерены собрать так называемую «коалицию желающих» для завершения согласования вкладов стран в систему гарантий безопасности для Украины. «Мы соберем страны “коалиции желающих” в Париже в начале января, чтобы окончательно определить конкретный вклад каждой из них», — написал он в X.
Зеленский заявил, что добился весомых гарантий для Киева.
Зеленский заявил о предоставленных США гарантиях.
Президент США Дональд Трамп предложил Украине широкомасштабные гарантии в сфере безопасности, заявил Зеленский. По его словам, достигнутые договоренности в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение и голосование в Конгрессе США.
«Президент Соединенных Штатов подтвердил сильные гарантии безопасности. … Это очень сильная договоренность», — написал Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, совместно с американской стороной был сформирован поэтапный план действий: определена последовательность шагов, стратегия по их поочередной реализации, а также перечень вопросов, которые необходимо доработать и согласовать с партнерами.
Запросил полвека гарантий безопасности у Трампа.
По словам Зеленский, гарантии были предоставлены Украине на 15 лет с возможностью продления. Он также заявил, что хочет рассмотреть возможность увеличения этого срока до 30, 40 или 50 лет.
Гарантии безопасности Украине остаются камнем преткновения в сделке.
Предоставление гарантий безопасности Украине остается главным нерешенным вопросом на пути к возможной сделке по урегулированию конфликта, считает газета Kyiv Post. «Западный источник, участвовавший в последующих звонках (европейским лидерам — ред. URA.RU)… предупредил, что гарантии безопасности остаются камнем преткновения сделки (по Украине — ред. URA.RU)», — отмечает издание.
Трамп решил сбросить бремя гарантий безопасности на ЕС.
Трамп хочет сбросить бремя гарантий безопасности на ЕС.
Президент США стремится переложить ответственность за гарантии безопасности для Украины с Вашингтона на европейские страны, что чревато серьезными последствиями для региональной стабильности. Такое мнение высказал доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. «Он тонко играет», — сказал Гусев.
Эксперт отметил, что при таком сценарии именно Европа может оказаться в наиболее уязвимом положении. По словам Гусева, европейцы не смогут обеспечить гарантии безопасности. «Европа хочет продолжать войну. Для них война как мать родная», — уточнил он.
Прогресс на Украине возможен в среднесрочной перспективе.
В ближайшие месяцы может начаться прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины, поскольку «время работает против Киева», — заявил политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, Белый дом передал этой команде ключевые полномочия по дальнейшему ведению диалога.
«[Президент США Дональд] Трамп понимает, что прямо сейчас вряд ли удастся добиться большого прорыва … И Трамп заявил, что никаких дедлайнов новых не нужно, что показательно, потому что мы понимаем, что раньше все его дедлайны не сбывались, поэтому от этого Трамп отказался», — сказал Дудаков. Он отметил, что американский лидер передал переговорной команде полномочия по дальнейшему урегулированию вопроса с Украиной.