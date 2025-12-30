Гарантии безопасности Украине: Зеленский просит Трампа, Трамп кивает на Европу

«[Президент США Дональд] Трамп понимает, что прямо сейчас вряд ли удастся добиться большого прорыва … И Трамп заявил, что никаких дедлайнов новых не нужно, что показательно, потому что мы понимаем, что раньше все его дедлайны не сбывались, поэтому от этого Трамп отказался», — сказал Дудаков. Он отметил, что американский лидер передал переговорной команде полномочия по дальнейшему урегулированию вопроса с Украиной.