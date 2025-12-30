В Калининграде прохожий на улице открыл стрельбу

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленников удалось установить: ими оказались местные жители 1964 и 1966 годов рождения. Предварительно установлено, что конфликт у одного из участников возник с прохожими. Он достал нож и позвал друга на помощь. Тот, защищая старшего товарища, открыл огонь из травматического пистолета. В результате происшествия никто не пострадал.