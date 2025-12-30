В Калининграде прохожий на улице открыл стрельбу

В Калининграде полицейские выясняют причины стрельбы на улице Портовой, сообщает МВД РФ.
Вечером 29 декабря на улице Портовой в Калининграде произошел инцидент со стрельбой. В полицию поступило сообщение о том, что двое прохожих были вооружены: один достал нож, а другой — травматический пистолет.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленников удалось установить: ими оказались местные жители 1964 и 1966 годов рождения. Предварительно установлено, что конфликт у одного из участников возник с прохожими. Он достал нож и позвал друга на помощь. Тот, защищая старшего товарища, открыл огонь из травматического пистолета. В результате происшествия никто не пострадал.
Оба участника задержаны и доставлены в отдел полиции Московского района Калининграда для дальнейшего разбирательства, добавили в МВД.