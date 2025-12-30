Сырский сообщил о начале расследования после потери ВСУ контроля в Гуляйполе

«Инцидент произошел из-за отхода бригады, которая не удержала оборону», — сказал Сырский в эфире украинского «24 канала». Он уточнил, что в пункте остались вещи украинских военных, техника, флаги и материалы, которые могли содержать важную информацию. По его словам, следователи должны установить, как именно происходил отход и почему не были уничтожены документы и другое имущество, представляющее интерес для противника.