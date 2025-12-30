Сырский сообщил о начале расследования после потери ВСУ контроля в Гуляйполе

По словам Сырского, 102-я бригада территориальной обороны «не выдержала натиска» российских войск в Гуляйполе.
Военная служба правопорядка Украины начала расследование из ‑за потери командного пункта ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. По его словам, российские военные заняли объект после отхода украинского подразделения, которое оставило там имущество и документы.
«Инцидент произошел из-за отхода бригады, которая не удержала оборону», — сказал Сырский в эфире украинского «24 канала». Он уточнил, что в пункте остались вещи украинских военных, техника, флаги и материалы, которые могли содержать важную информацию. По его словам, следователи должны установить, как именно происходил отход и почему не были уничтожены документы и другое имущество, представляющее интерес для противника.
Главком ВСУ сообщил, что за оборону позиции отвечала 102-я бригада территориальной обороны. Он заявил, что подразделение «не выдержало натиска противника» и начало постепенно отступать. Из-за этого украинскому командованию пришлось срочно перебрасывать в район Гуляйполя штурмовые части, чтобы закрыть образовавшийся разрыв в обороне.
При этом, по словам Сырского, командир батальона, который руководил обороной, получил приказ организовать круговую оборону и ликвидировать материалы с важными сведениями, но эти указания не были выполнены. Военная служба правопорядка должна дать его действиям правовую оценку.
Ранее о проблемах с обороной Гуляйполя сообщали военкоры. По их данным, в районе города у ВСУ возник кризис управления: часть офицеров 102-й бригады не координировала действия с соседними подразделениями и допускала случаи дезорганизации и дезертирства.
Гуляйполе находится в Пологовском районе Запорожской области, примерно в 99 км к юго-востоку от Запорожья и в 130 км от Бердянска. 28 декабря Минобороны России заявило, что город полностью перешел под контроль российских войск. Накануне об этом же докладывал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев сообщал, что операция по занятию Гуляйполя продолжалась 20 дней. По его данным, о начале штурма он доложил президенту России Владимиру Путину 2 декабря.