В Иркутске похитителю бизнесмена отказались смягчать наказание

В 2017—2020 годах осуждённый вместе с сообщниками обманом получил от бизнесмена 35 миллионов рублей под предлогом урегулирования спора. Банда потребовала от бизнесмена ещё 15 миллионов, угрожая его семье. В 2020 году бизнесмена насильно посадили в машину и под угрозой оружия похитили его имущество и 50 тысяч рублей. В 2019 году банда вымогала у другого бизнесмена 20 миллионов рублей. А один из членов группы хранил у себя боеприпасы.