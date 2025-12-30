В Иркутске похитителю бизнесмена отказались смягчать наказание

В Иркутском областном суде не заменили наказание осуждённому за мошенничество на 35 миллионов рублей, вымогательство, похищение и незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В 2017—2020 годах осуждённый вместе с сообщниками обманом получил от бизнесмена 35 миллионов рублей под предлогом урегулирования спора. Банда потребовала от бизнесмена ещё 15 миллионов, угрожая его семье. В 2020 году бизнесмена насильно посадили в машину и под угрозой оружия похитили его имущество и 50 тысяч рублей. В 2019 году банда вымогала у другого бизнесмена 20 миллионов рублей. А один из членов группы хранил у себя боеприпасы.
В 2022 году главаря банды осудили и приговорили к лишению свободы на срок 11 лет и 3 месяца с отбыванием в колонии строгого режима. Он попросил заменить наказание на более мягкое, и суд первой инстанции согласился. Однако прокуратура Ангарска отметила, что осуждённый не возместил ущерб бизнесмену на сумму 35 миллионов рублей. Иркутский областной суд поддержал прокуратуру.
