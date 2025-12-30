На челябинской границе Россельхознадзор заблокировал провоз китайских мандаринов. Фото

Запрет коснулся двух партий фруктов общим весом 37 тонн. В первый день, 29 декабря, остановили перевозку, включавшую 17,7 тонны мандаринов и 1,3 тонны апельсинов. На следующий день, 30 декабря, по аналогичной причине не пропустили еще 18 тонн апельсинов.