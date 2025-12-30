На челябинской границе Россельхознадзор заблокировал провоз китайских мандаринов. Фото

Маркировка цитрусовых не совпала с заявленной.
На челябинском участке границы России с Казахстаном Россельхознадзор заблокировал доставку китайских мандаринов и других цитрусовых. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной запрета ввоза стало несоответствие данных в сопроводительных документах.
«На маркировке с цитрусовыми указано, что продукция предназначена для Самарской области. В документах значился Екатеринбург», — уточнили в Россельхознадзоре.
Запрет коснулся двух партий фруктов общим весом 37 тонн. В первый день, 29 декабря, остановили перевозку, включавшую 17,7 тонны мандаринов и 1,3 тонны апельсинов. На следующий день, 30 декабря, по аналогичной причине не пропустили еще 18 тонн апельсинов.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что данные на маркировке товара должны полностью соответствовать информации в товаросопроводительных документах и фитосанитарном сертификате. Любое несовпадение делает ввоз продукции на территорию РФ невозможным.
Водителей, управлявших транспортными средствами с цитрусовыми, привлекли к административной ответственности. После этого грузовики с запрещенной продукцией вернули на территорию Казахстана.
