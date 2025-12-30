Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичка нашла на балконе сумку с деньгами и фамильными драгоценностями на 100 млн

На балконе своей квартиры в элитном жилом комплексе «Дом на Бурденко» москвичка обнаружила сумку с наличными и золотом на сумму около 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

Источник: Life.ru

Выяснилось, что это были сбережения её соседей сверху. Их сына несколько дней обрабатывали телефонные мошенники по классической схеме: запугали и заставили собрать все ценности, чтобы сбросить сумку из окна курьеру. Однако он промахнулся, а сумка улетела к соседям этажом ниже.

Финал истории оказался счастливым. Честная соседка, обнаружив находку, вызвала полицию. Ценности были возвращены законным владельцам, а мошенники остались ни с чем.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники начали использовать схему с переоформлением тарифа интернета. Они звонят клиентам, называют их точный адрес и предлагают им перейти на «более выгодный» тарифный план.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.