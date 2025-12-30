Москвичка нашла на балконе сумку с деньгами и фамильными драгоценностями на 100 млн

Выяснилось, что это были сбережения её соседей сверху. Их сына несколько дней обрабатывали телефонные мошенники по классической схеме: запугали и заставили собрать все ценности, чтобы сбросить сумку из окна курьеру. Однако он промахнулся, а сумка улетела к соседям этажом ниже.
Финал истории оказался счастливым. Честная соседка, обнаружив находку, вызвала полицию. Ценности были возвращены законным владельцам, а мошенники остались ни с чем.
Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники начали использовать схему с переоформлением тарифа интернета. Они звонят клиентам, называют их точный адрес и предлагают им перейти на «более выгодный» тарифный план.
