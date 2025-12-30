Итальянка и ее дочь умерли во время ужина на Рождество из-за отравления

Жительница итальянского города Кампобассо, 50-летняя Антонелла Ди Вита, и ее 15-летняя дочь Сара погибли во время семейного рождественского ужина 25 декабря от отравления, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что в критическом состоянии находится и отец семейства — 55-летний Джанни, его доставили санавиацией в больницу в Риме.
По данным издания, все трое резко почувствовали себя плохо во время ужина — у пострадавших открылась рвота и началась диарея. Они обратились в скорую помощь, однако госпитализировать их отказались.
Состояние семьи ухудшалось, они опять обратились в неотложку, на этот раз их забрали в больницу, но спасти Антонеллу и Сару не успели. Врачи предполагают, что смерть могла наступить из-за ботулизма, листериоза, молниеносного гепатита или «химического отравления».
«Симптомы начали проявляться молниеносно после приёма пищи, но подробности пока неизвестны. Сначала произошла печеночная недостаточность, а затем, одно за другим, с невероятной скоростью, развились осложнения, которые в конечном итоге привели к полиорганной недостаточности», — заявил глава отделения интенсивной терапии больницы Кардарелли Винченцо Куццоне.
Правоохранители возбудили уголовное дело, сейчас они изучают состав съеденных продуктов, в том числе рыбы, морепродуктов и грибов.
Ранее стало известно, что на Кубани мужчине под видом скумбрии продали ядовитого иглобрюха.