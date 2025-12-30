На месте скорая и МЧС: на шоссе Тюнина в Кургане произошло жесткое ДТП. Видео

Жесткое ДТП случилось в Кургане.
В Кургане на шоссе Тюнина произошло ДТП. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«ДТП на шоссе Тюнина. Стоит синий Renault Logan. Рядом машина скорой и МЧС», — передает корреспондент.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское ГАИ. Ответ ожидается, новость будет дополнена.
Ранее в Кургане уже происходили серьезные ДТП с участием иномарок. Так, на спуске моста ЖБИ водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в результате чего пострадал водитель второго авто, а до этого на том же мосту фиксировалась авария с участием Renault Sandero и Peugeot, куда также выезжали пожарные, МЧС и скорая помощь.