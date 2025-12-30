Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте скорая и МЧС: на шоссе Тюнина в Кургане произошло жесткое ДТП. Видео

В Кургане на шоссе Тюнина произошло ДТП. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Жесткое ДТП случилось в Кургане.

В Кургане на шоссе Тюнина произошло ДТП. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«ДТП на шоссе Тюнина. Стоит синий Renault Logan. Рядом машина скорой и МЧС», — передает корреспондент.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское ГАИ. Ответ ожидается, новость будет дополнена.

Ранее в Кургане уже происходили серьезные ДТП с участием иномарок. Так, на спуске моста ЖБИ водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в результате чего пострадал водитель второго авто, а до этого на том же мосту фиксировалась авария с участием Renault Sandero и Peugeot, куда также выезжали пожарные, МЧС и скорая помощь.