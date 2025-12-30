Ричмонд
Суд арестовал мать, обвиняемую в убийстве двух детей в Иркутске

Женщину, обвиняемую в убийстве двух малолетних сыновей, отправили в СИЗО в Иркутске до конца февраля 2026 года.

Источник: АиФ

Суд в Иркутске арестовал мать, обвиняемую в убийстве двух своих малолетних детей, до 28 февраля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.

«Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 февраля 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Иркутске была задержана женщина, подозреваемая в убийстве своих сыновей. Тела двух мальчиков в возрасте трех и пяти лет были обнаружены в квартире на улице Баумана. На телах детей зафиксированы признаки насильственной смерти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщину допросили, следственные действия продолжаются. Прокуратура Иркутской области взяла расследование на контроль.