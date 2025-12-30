Ричмонд
В Ростовской области пожар едва не оставил хозяев частного дома без жилья

Пожар в летней кухне едва не перешел на частный дом в станице Базковской Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В станице Базковской Ростовской области пожар из-за неисправной электрической сети едва не оставил хозяев без жилья под Новый год. Об этом рассказали в пресс-службе донского управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло рано утром 28 декабря. Огонь вспыхнул в летней кухне. Хозяин попытался потушить пожар самостоятельно, но его усилия оказались тщетными. В итоге пламя уничтожило крышу постройки и имущество.

В МЧС отмечают: каждый третий пожар происходит из-за неисправности электрооборудования. Всем советуют установить дома пожарный извещатель, эта техника оповестит владельцев при появлении дыма.

